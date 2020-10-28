И.о. главного тренера рижского «Динамо» — о поражении 0:3: немного не повезло в атаке

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Дмитрий Пархоменко прокомментировал итоги встречи с минскими одноклубниками (0:3).



«Неплохой матч после большого перерыва. Многие ребята вышли с карантина, не играли где-то около месяца. Маленько не повезло в атаке. Забей мы голы, думаю, был бы другой результат», — сказал Дмитрий Пархоменко на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 3:0. Дубль на счету нападающего минчан Егора Шаранговича. Шат-аут оформил 18-летний голкипер белорусской команды Алексей Колосов, у которого этот матч был третьим в Континентальной хоккейной лиге.

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