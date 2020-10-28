Хартли: обидное поражение для «Авангарда», мы провели хороший выездной матч

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Обидный проигрыш для «Авангарда». Мы провели хороший выездной матч, но в конце проиграли борьбу за нейтральную шайбу и пропустили. В овертайме были моменты, но мы свои не реализовали, а «Динамо» смогло забить. Толчинский сегодня однозначно был лучшим игроком в нашей команде. Агрессивно действовал во всех трёх сезонах, показывал хорошие скорости, создавал моменты, сегодня я им абсолютно доволен», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, московское «Динамо» в овертайме обыграло омский «Авангард». Встреча проходила на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 3:2.

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча