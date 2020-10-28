Крикунов: Брюквин должен вернуться в состав после перерыва

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Мы настроились на этот матч, боролись. Получили два необязательных гола. Во втором эпизоде немного не разобрались, кто должен был брать этого игрока. Хорошо, что спасли ситуацию и в овертайме довели матч до победы. Думаю, мы заслужили этот успех, потому что боролись. Болельщики нам сегодня помогали, фан-сектор отработал тоже. Всем спасибо.



У нас проблемы со вторым звеном, потому что там играет Брюквин, а он сейчас травмирован. Вроде начинает кататься, после перерыва должен выйти. У них как раз есть взаимопонимание, что-то получается.



Прибыльского заявили сегодня, чтобы сыграть в четыре полные пятёрки», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча