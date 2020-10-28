Шипачёв: играем за Крикунова. Он наш тренер

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).
«Сегодня неплохо играли. Очень рад, что добились победы. Знали, что «Авангард» — быстрая команда. Хорошо, что смогли в большинстве забить. Если бы я глупо не удалился, могли бы закончить со счётом 1:0. Бочаров подтащил нас, здорово сыграл в воротах.
Заводят ли команду слухи об отставке Владимира Крикунова? Это слухи. Мы все играем за Владимира Васильевича. Он наш главный тренер. Не хотим никаких лишних движений. Сегодняшняя победа показала, что у нас есть команда и что у нас всё в порядке.
Добавит ли уверенности, что обыграли топового соперника? Да, победа всегда добавляет положительных эмоций. Хоккеисты понимают, что можно играть с любым соперником, не надо никого бояться. У них у всех также две руки, две ноги и одна голова — надо выходить и играть, не обращая внимания на то, кто против нас. Если и дальше будем играть так же уверенно, у нас всё будет неплохо.
Впереди «Локомотив» и ЦСКА? Да, с такими командами тоже нельзя удаляться. Нас об этом предупреждали перед матчем, но вот как получилось, всё равно было много удалений», — приводит слова Шипачёва официальный «телеграм»-канал «Динамо».
- 28 октября 2020
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
20:06
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:11
-
19:09
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
17:50
-
17:28