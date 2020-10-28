Шипачёв: играем за Крикунова. Он наш тренер

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Сегодня неплохо играли. Очень рад, что добились победы. Знали, что «Авангард» — быстрая команда. Хорошо, что смогли в большинстве забить. Если бы я глупо не удалился, могли бы закончить со счётом 1:0. Бочаров подтащил нас, здорово сыграл в воротах.



Заводят ли команду слухи об отставке Владимира Крикунова? Это слухи. Мы все играем за Владимира Васильевича. Он наш главный тренер. Не хотим никаких лишних движений. Сегодняшняя победа показала, что у нас есть команда и что у нас всё в порядке.



Добавит ли уверенности, что обыграли топового соперника? Да, победа всегда добавляет положительных эмоций. Хоккеисты понимают, что можно играть с любым соперником, не надо никого бояться. У них у всех также две руки, две ноги и одна голова — надо выходить и играть, не обращая внимания на то, кто против нас. Если и дальше будем играть так же уверенно, у нас всё будет неплохо.



Впереди «Локомотив» и ЦСКА? Да, с такими командами тоже нельзя удаляться. Нас об этом предупреждали перед матчем, но вот как получилось, всё равно было много удалений», — приводит слова Шипачёва официальный «телеграм»-канал «Динамо».

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча