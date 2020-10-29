Оберг — о конкуренции: нет никакого удовольствия в том, чтобы пропускать матчи

Нападающий «Трактора» Понтус Оберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).

«Я считаю, что мы хорошо играли на протяжении всех 60 минут. Удалось забросить четыре шайбы, и наш вратарь Иван Федотов тоже хорошо играл.

Конкуренция с Якобом Берглундом за место в составе? У «Трактора» шесть легионеров, поэтому тренерскому штабу приходится делать выбор, кто будет выходить на матч. Играет тот, кто на сегодняшний день находится в лучшей форме. Моя задача – работать каждый день и показывать свою лучшую игру. Конечно, нет никакого удовольствия в том, чтобы пропускать матчи. Каждый в команде любит хоккей и хочет больше играть. Но для меня важно работать и оставаться позитивным. Рад тому, что сегодня удалось забросить шайбу. Очень важно забивать и приносить пользу команде. Я стараюсь делать всё, что от меня зависит.



Нравится ли мне играть в третьем звене? Не имеет значения, в какой тройке я играю. Главное, что я получаю достаточно игрового времени. В этом матче я чаще выходил на лёд, в том числе в большинстве. Мне комфортно играть во всех звеньях и с любыми партнёрами», — цитирует Оберга пресс-служба КХЛ.