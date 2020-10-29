Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игорь Ларионов-младший: неплохо сыграл и набрал первое очко в КХЛ, но можно играть сильнее

Игорь Ларионов-младший: неплохо сыграл и набрал первое очко в КХЛ, но можно играть сильнее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Куньлунь Ред Старз» Игорь Ларионов-младший прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1).

«Шикарная игра была. Все ребята работали, выполняли задание, и в конце так получилось, что выиграли. Все очень обрадовались.

Я неплохо сыграл. Первое очко набрал в КХЛ. Есть позитив, но можно играть сильнее, лучше. Я такой человек, мне нравится хоккей. И всё равно, набрал очко или нет. Главное – победа», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

На 39-й минуте встречи при счёте 1:1 Игорь Ларионов-младший отдал результативную передачу на защитника Райана Спроула, который вывел китайскую команду вперёд. Таким образом, россиянин набрал первое очко в КХЛ. Шайба Спроула принесла «драконам» победу.

Игорь Ларионов-младший набрал первое очко в КХЛ в матче со СКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020