Игорь Ларионов-младший: неплохо сыграл и набрал первое очко в КХЛ, но можно играть сильнее

Нападающий «Куньлунь Ред Старз» Игорь Ларионов-младший прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1).



«Шикарная игра была. Все ребята работали, выполняли задание, и в конце так получилось, что выиграли. Все очень обрадовались.



Я неплохо сыграл. Первое очко набрал в КХЛ. Есть позитив, но можно играть сильнее, лучше. Я такой человек, мне нравится хоккей. И всё равно, набрал очко или нет. Главное – победа», – цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

На 39-й минуте встречи при счёте 1:1 Игорь Ларионов-младший отдал результативную передачу на защитника Райана Спроула, который вывел китайскую команду вперёд. Таким образом, россиянин набрал первое очко в КХЛ. Шайба Спроула принесла «драконам» победу.