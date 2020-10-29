Чехович: в «Торпедо» обеспечили хорошими партнёрами, дали игровое время. Пока получается

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:4).

«Тяжёлая игра, провалили первые два периода. В третьем более-менее включились, но не хватило времени. Всегда тяжело играть на выезде, тем более «Трактор» укомплектован отличными хоккеистами, это боевая команда.

У меня две шайбы за три матча в КХЛ? Обеспечили хорошими партнёрами, дали игровое время, и тренер мне доверяет. Дай бог, пока получается», — цитирует Чеховича пресс-служба КХЛ.

Сезон-2019/2020 Чехович провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5» и шести минутах штрафного времени. В нижегородском клубе Иван выступает на правах аренды.