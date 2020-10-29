Федотов: «Трактор» доминировал два периода, только надо быть более дисциплинированными
Голкипер «Трактора» Иван Федотов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
«Хороший матч был. Два периода играли здорово, доминировали, показывали свой хоккей. Забили хорошие голы, смогли реализовать моменты. В третьем периоде немножко отошли от своей игры, и у «Торпедо» начало что-то получаться. Но наши ребята – молодцы, они блокировали много бросков.
Только надо быть более дисциплинированными, было несколько ненужных удалений. А так все молодчики, нужно продолжать в том же духе – играть на команду, побеждать, радовать болельщиков и подниматься в турнирной таблице как можно выше», — цитирует Федотова пресс-служба КХЛ.
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