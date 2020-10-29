Солодухин — о конкуренции в КХЛ: сейчас топы могут проиграть любому клубу

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:1).

«Хорошо сыграли, терпеливо. Выполнили план на игру, постарались играть активно. Мы вовремя забили. Команда сыграла хорошо, рады победе, потому что прошлые матчи не получались. Мы продолжали терпеливо работать и ждать ошибку. Ей воспользовались, забили нужные голы. Провели разбор, подготовились, пообщались.

Против любой команды сложно играть. Сейчас топы могут проиграть любому клубу. «Витязю» проиграли, «Локомотиву». Такая игра нужна была, побиться, побороться. Никто не будет веселиться, когда идет серия неудач. У каждой команды бывают трудные периоды. Атмосфера в команде хорошая, есть удачные и неудачные игры. Но мы настроены позитивно», – цитирует Солодухина «Горобзор».