RDS: Ковальчук не нужен «Монреалю», давать ему новый шанс было бы ошибкой

Обозреватель французской телекомпании RDS Франсуа Ганьон критически оценил возможность возвращения нападающего Ильи Ковальчука в состав «Монреаль Канадиенс».



«Сейчас многие задаются вопросом о том, будет ли возвращение Ильи Ковальчука в «Монреаль» хорошей идеей. Но Ковальчуку больше нечего предложить «Монреалю», вообще нечего. Да, он по-прежнему хорошо катается. Да, когда-то он был отличным игроком. Может быть даже, он великий игрок. Но сегодня Ковальчук — обычный хоккеист. Завтра он будет немного лучше, послезавтра снова замедлится. Я далёк от неуважения по отношению к парню, который когда-то войдёт в Зал славы. Но Илья уже оказал «канадцам» большую услугу прошлой весной. Его 13 очков позволяли болельщикам мечтать о чём-то позитивном, помогли облегчить сердечные боли, связанные с плохим сезоном.



За Ковальчука клуб получил от «Вашингтона» третий раунд драфта, который потом был использован для приобретения вратаря Джейка Аллена. И это, возможно, будет лучшим наследием Ковальчука для «Канадиенс». Если Судзуки и Котканиеми воспользуются летним опытом, чтобы прибавить, если Андерсон и Тоффоли будут забивать, если Друен воспользуется этой волной, а Галлахер, Татар и Дано будут верны себе, «канадцы» легко обойдутся без Ковальчука… Сейчас Илья уже не нужен «Монреалю», а скорее, наоборот — «Монреаль» нужен Ковальчуку, чтобы продлить карьеру в НХЛ. Было бы ошибкой давать ему новый шанс», — полагает Ганьон.

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