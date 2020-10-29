NBC — о Ковальчуке: возможно, «Даллас» захочет стряхнуть пыль с ещё одной стареющей звезды

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен оценил вероятность заключения нового контракта в НХЛ для нападающего Ильи Ковальчука и назвал пять возможных вариантов.



«Недавно Пьер Лебрюн сообщил о том, что Илья Ковальчук ждёт подходящей возможности заключить новый контракт в НХЛ. Некогда элитный форвард ждёт предложений. Мне показалось тревожным высказывание его агента про то, что когда станут известны детали о начале нового сезона, то они надеются изучить несколько вариантов для него.



С того момента, как Илья вернулся в НХЛ, у него всё пошло наперекосяк. В «Лос-Анджелесе» был хаос, что не удивительно: «короли» ориентированы на оборону, и Ковальчук с «Кингз» смешивались, словно вода и масло. Ковальчук может оказаться уже не таким подспорьем для игры в большинстве — это видно по статистическим графикам. Раньше его бросок был смертоносным, а сейчас его лучше использовать в статусе скромного ветерана и распасовщика. Значит ли это, что Ковальчук бесполезен? Не обязательно, но ему нужна правильная ситуация, чтобы снова стать активом.



Если «Монреаль» от него отказался, то есть другие команды, которые могут попробовать пригласить Илью. Рискнуть может «Нэшвилл», у которого может не оказаться лучших вариантов. У «Далласа» нет контракта с Кори Перри, и, возможно, «звёзды» захотят стряхнуть пыль с ещё одной стареющей звезды. «Айлендерс» и Ковальчук не подходят друг другу по стилю, но там работает Лу Ламорелло. Кроме этого Илья может занять место Хоффмана или Дадонова во «Флориде». А «Каролина» изучает разные варианты со свободными агентами, и там Илья может воссоединиться с Доном Уодделлом», — отметил О'Брайен.

RDS: Ковальчук не нужен «Монреалю», давать ему новый шанс было бы ошибкой