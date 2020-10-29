Зубарев: мы не имеем даже морального права говорить: «Не хотим 900 млн, дайте 1,5 млрд»

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев высказался на тему введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ с сезона-2020/2021.
«Дело даже не в потолке и конкретной сумме. Дело, наверное, с полом зарплат. Смысл вводить 900 миллионов, если у команды всё время бюджет был 200-300 миллионов. Если бы было 900 миллионов и пол в 700 миллионов, то тогда другой разговор. Я не говорю о конкретной сумме. Просто в нынешней ситуации не вижу смысла в потолке.
То же самое получается, просто у игроков упали зарплаты. Мы не зарабатываем деньги так, как в НХЛ. Нельзя тут говорить, что мы хотим. Это неправильно. Мы даже морального права не имеем говорить: «Не хотим 900 миллионов, давайте нам полтора миллиарда». Не надо брать хоккей в отрыве от нашей страны», — цитирует Зубарева Sport24.
- 29 октября 2020
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:41
-
08:15
-
08:00
- 28 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:18
-
21:15