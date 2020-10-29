Зубарев: мы не имеем даже морального права говорить: «Не хотим 900 млн, дайте 1,5 млрд»

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев высказался на тему введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ с сезона-2020/2021.

«Дело даже не в потолке и конкретной сумме. Дело, наверное, с полом зарплат. Смысл вводить 900 миллионов, если у команды всё время бюджет был 200-300 миллионов. Если бы было 900 миллионов и пол в 700 миллионов, то тогда другой разговор. Я не говорю о конкретной сумме. Просто в нынешней ситуации не вижу смысла в потолке.

То же самое получается, просто у игроков упали зарплаты. Мы не зарабатываем деньги так, как в НХЛ. Нельзя тут говорить, что мы хотим. Это неправильно. Мы даже морального права не имеем говорить: «Не хотим 900 миллионов, давайте нам полтора миллиарда». Не надо брать хоккей в отрыве от нашей страны», — цитирует Зубарева Sport24.