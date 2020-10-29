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Экман-Ларссон: мне было очень неловко, когда появились эти слухи о возможном обмене

Экман-Ларссон: мне было очень неловко, когда появились эти слухи о возможном обмене
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон сообщил, что не просил обмена и рад, что остаётся в клубе.

«Мне очень нравится здесь жить. Мне было бы тяжело уезжать. Я всегда хотел только одного – остаться в «Аризоне». Очень рад, что всё осталось в прошлом. «Ванкувер» и «Бостон»? Я назвал эти две команды, потому что не хотел создавать проблемы для моего клуба, если бы он посчитал нужным обменять меня. Такой я человек. Я выбрал эти команды, чтобы была альтернатива, но я не хотел никуда уезжать.

Восьмилетний контракт с «Койотс»? Я подписал его, потому что хочу играть за «Аризону» до 36 лет. Мне было очень неловко, когда появились эти слухи о возможном обмене. Из-за них я оказался в непростой ситуации, в которой никогда раньше не бывал. Психологически было очень тяжело.

Было много слухов, что клуб начнёт распродавать игроков, чтобы сэкономить деньги. Ничего этого не произошло. Я считаю, что на бумаге у нас очень хороший состав, сплоченная команда, и я это очень ценю. В этом году мы вышли в плей-офф. Я надеюсь, что в следующем мы также будем там играть», – цитирует Экман-Ларссона Hockey Sverige.

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