«Спартак» заключил пробный контракт с нападающим Максимом Майоровым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий защищал цвета «Салавата Юлаева». Максим принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В плей-офф на счету российского форварда одна голевая передача в двух матчах. Майоров проводил на льду чуть меньше 12 минут в регулярке и чуть больше 14 минут в плей-офф.
В составе «юлаевцев» Майоров провёл 255 матчей за пять сезонов и набрал в общей сложности 78 (39+39) очков при показателе полезности «+9» и 49 штрафных минутах. 30 апреля 2020 года соглашение с игроком истекло, после чего хоккеист вышел на рынок свободных агентов.
- 29 октября 2020
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:41
-
08:15
-
08:00
- 28 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:57