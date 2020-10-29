Зубарев — о двустороннем контракте во времена игры за СКА: мне было так неудобно и стыдно

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев рассказал, почему ушёл из СКА и какие трудности у него были в последние сезоны в «армейской» команде.

«Я сейчас кайфую! Поверьте, я так долго этого ждал, чтобы стабильно и много играть. Но по определённым обстоятельствам мне не предоставляли такой возможности. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом и стараюсь приносить команде пользу своими действиями.

У меня были предложения из других клубов. СКА — прекрасная организация, всё сделано на высшем уровне. Я хотел играть, но тебе никогда не скажут: «Ты будешь играть». Плюс после Олимпиады уже как будто был введён потолок зарплат, я подписал контракт на 20% ниже предыдущего.

Двусторонний контракт со СКА? Мне было так неудобно и стыдно… Я думал, когда меня об этом спросят. Но я даже не знаю, что на это ответить… Мне до сих пор кажется, что этот момент был некрасивым. Мне было стыдно за себя, что такое произошло. Если бы я заранее знал, что такое будет, то, конечно, не подписывал бы контракт», — цитирует Зубарева Sport24.