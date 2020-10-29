Генеральный менеджер «Оттавы» прокомментировал подписание контракта с Гальченюком
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание однолетнего контракта с форвардом Алексом Гальченюком на $ 1,05 млн.
«Алекс – ещё один хороший игрок для укрепления нашей атаки. Это универсальный хоккеист, он может играть как слева, так и в центре. Он талантливый атакующий игрок, способный помочь в большинстве. Также он доказал, что может забивать в этой лиге», – цитирует Дориона пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне НХЛ американский нападающий набрал 24 (8+16) очка в 59 матчах регулярного чемпионата, в ходе которого был обменян из «Питтсбург Пингвинз» в «Миннесоту Уайлд». В плей-офф сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
«Оттава Сенаторз» подписала однолетний контракт с Алексом Гальченюком на $ 1,05 млн
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