Уодделл: ожидаем, что Флёри дорастёт до элитного защитника НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с защитником Хэйдном Флёри. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два сезона. Его зарплата за сезон составит $ 1,3 млн. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 8 ноября.
«В прошлом сезоне Хэйдн совершил большой скачок в развитии и зарекомендовал себя твёрдым игроком основы. Он был очень надёжен в концовке регулярного чемпионата и в плей-офф. Ожидаем, что он продолжит своё развитие и дорастёт до элитного защитника НХЛ», – цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне НХЛ Флёри набрал 14 (4+10) очков в 45 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 13.40. В восьми матчах Кубка Стэнли Хэйдн забил два гола при полезности «+4» и шести минутах штрафного времени.
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