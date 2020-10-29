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Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию. Четыре игрока вернулись в строй

Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию. Четыре игрока вернулись в строй
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило состав на выезд в Нижний Новгород и Ярославль. Из списка травмированных выведены голкипер Доминик Фурх, а также нападающие Франсис Паре, Иван Лодня, Роман Горбунов.

Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов.

Защитники: Владислав Колячонок, Бреннан Менелл, Илья Шинкевич, Дмитрий Дерябин, Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Илья Соловьев, Степан Фальковский, Павел Денисов.

Нападающие: Райан Спунер, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Шейн Принс, Егор Шарангович, Игорь Мартынов, Максим Сушко, Илья Усов, Артём Демков, Владимир Алистров, Алексей Протас, Дмитрий Буйницкий, Франсис Паре, Иван Лодня, Роман Горбунов, Илья Литвинов, Иван Дроздов.

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