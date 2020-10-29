Стэмкос — об уходе из «Тампы»: определённые условия неслучайно включены в наш контракт

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал информацию, что американский клуб подталкивает его к уходу из команды.

«Когда я подписывал восьмилетний контракт с «Тампой», мы туда не случайно включали определённые условия. У меня полный контроль в данной ситуации, и я всегда мечтал провести всю свою карьеру в одном клубе, и, если быть капитаном Очевидность, то этот клуб – «Тампа». Мы с семьёй любим каждый момент, который провели здесь. И этот город был так добр к нам. Так что я полагаю, что ответом на ваш вопрос будет то, что сам я вижу себя здесь до самого конца», — цитирует Стэмкоса Lightning Insider.

30-летний канадец провёл всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Он был выбран под общим первым номером на драфте-2008. С тех пор Стэмкос успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а всё остальное время восстанавливался после травмы.