Таратухин: продолжаю кайфовать от хоккея и не тороплюсь заканчивать

Нападающий «Чиксереды» Андрей Таратухин поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Румынии.

«Как обустроился в Румынии с бытовой точки зрения? Есть некоторые сложности, как и везде. В первый год семья ко мне приезжала на два месяца, а я жил в гостинице, которую даёт клуб. Она находится в 50 метрах от дворца, что удобно. Сейчас я тоже живу в гостинице, апартаментов нет. Но два года, когда семья была со мной, мы снимали квартиру. Тоже не слишком далеко от дворца. В целом всё нормально.

Уровень хоккея в стране? Когда я приехал, то в основном ребята из Украины играли в лиге в румынских клубах и были лучшими, а в венгерских – в основном легионеры североамериканцы. Со мной прибыли из КХЛ Вячеслав Белов, Пётр Счастливый, Максим Потапов и Александр Головин. До нас «Чиксереда» в Эрсте Лиге заняла последнее место, а с нами сразу попала на третье место, забраться выше немножко не хватило сил. Были посильнее команды, но не по игрокам, а в плане количества, ведь мы играли в основном в два-три звена. Сейчас уже начали приезжать серьёзные ребята.

Успехи в освоении румынского языка? Дело в том, что мы находимся территориально в Румынии, но тут живут в основном венгры. 85% населения говорит на венгерском языке. Поэтому румынского вообще у нас нет в раздевалке. Либо венгерский, либо английский, либо русский — Денис Куляш очень активный и Макс Саманьков. Они друг друга перекрикивают через раздевалку (смеётся).

Раздумывал ли над завершением хоккейной карьеры? Сейчас я продолжаю кайфовать от хоккея, занимаюсь любимым делом. Думаю, каждый мечтает об этом. Я не тороплюсь заканчивать (смеётся)», — приводит слова Таратухина Leon.by.