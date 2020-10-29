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Рик Боунесс назначен постоянным главным тренером «Далласа»

Рик Боунесс назначен постоянным главным тренером «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» объявил о назначении Рика Боунесса постоянным главным тренером клуба, информирует официальный сайт «звёзд».

65-летний Боунесс работает в клубе с 2018 года. На посту главного тренера он заменил Джима Монтгомери, уволенного в декабре 2019 года за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основополагающими ценностями клуба и НХЛ». Ожидалось, что Боунесс будет исполнять обязанности главного тренера лишь до окончания сезона-2019/2020.

Под руководством Боунесса «Даллас» одержал 20 побед в 38 матчах регулярного чемпионата и вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

65-летний Рик Боунесс должен продолжить работу с «Далласом» в следующем сезоне НХЛ
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