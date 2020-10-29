«Коламбус» продлил контракт с нападающим Макиннисом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Райаном Макиннисом. Условия соглашения не разглашаются.
Сезон-2019/2020 стал дебютным для 24-летнего форварда в НХЛ. В регулярном чемпионате Макиннис провёл за «Блю Джекетс» 10 матчей и не набрал ни одного очка. В плей-офф он участия не принимал.
Большую часть минувшего сезона Макиннис выступал в Американской хоккейной лиге за «Кливленд Монстерз». Провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+7» и 22 минутах штрафа.
Макиннис был задрафтован клубом «Аризона Койотс» во втором раунде драфта новичков НХЛ 2014 года под общим 43-м номером. В 2015 году он подписал с «койотами» трёхлетний контракт новичка.
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