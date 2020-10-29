«Спартак» — ЦСКА: опубликованы составы команд
«Спартак» и ЦСКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене». Встреча состоится сегодня, 29 октября, начало — в 19:30 мск.
«Спартак»:
Гудачек (Трушков);
Рылов — Юсе, Талалуев — Лехтеря — Радил;
Кулик — Кутейкин, Фёдоров — Ганзл — Широков;
Зубарев — Пивцакин, Злобин — Юньков — Цыплаков;
Мусин — Никишин, Котляревский — Аркалов — Шабловский.
ЦСКА:
Шарыченков (Юханссон);
Науменков — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Попов;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Сергеев, Телегин — Андронов — Карнаухов;
Мингачёв, Голощапов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.
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