Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Олофссон продлил контракт с «Баффало» на два года и $ 6,1 млн

Олофссон продлил контракт с «Баффало» на два года и $ 6,1 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с нападающим Виктором Олофссоном. Соглашение с 25-летним шведом рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 3,05 млн.

В минувшем сезоне Олофссон провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ Олофссон провёл 60 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафа. Он был выбран американским клубом в седьмом раунде под общим 181-м номером на драфте-2014.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020