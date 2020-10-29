Олофссон продлил контракт с «Баффало» на два года и $ 6,1 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с нападающим Виктором Олофссоном. Соглашение с 25-летним шведом рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 3,05 млн.

В минувшем сезоне Олофссон провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ Олофссон провёл 60 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафа. Он был выбран американским клубом в седьмом раунде под общим 181-м номером на драфте-2014.

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