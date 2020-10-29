Олофссон продлил контракт с «Баффало» на два года и $ 6,1 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» объявил на своём официальном сайте о подписании нового контракта с нападающим Виктором Олофссоном. Соглашение с 25-летним шведом рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 3,05 млн.
В минувшем сезоне Олофссон провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ Олофссон провёл 60 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафа. Он был выбран американским клубом в седьмом раунде под общим 181-м номером на драфте-2014.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 29 октября 2020
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:41
-
08:15
-
08:00
Партнерский контент