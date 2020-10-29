Объявлен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Главный тренер сборной Финляндии определился с составом на первый этап Евротура. Юкка Ялонен назвал состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды не вошли игроки Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Сами Раяниеми («Юкурит»), Оскари Сетянен («Лукко»).

Защитники: Алекс Линтуниеми («Ювяскюля»), Лассе Лаппалайнен («КалПа»), Аксель Ринделль («Юкурит»), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Вили Саариярви («Лукко»), Микко Нимеля («Кярпят»), Эльмери Эронен («ХПК»), Яркко Парикка («Илвес»).

Нападающие: Ээмели Суоми («Илвес»), Маркус Нурми («ТПС»), Каспер Бьёркквист («КооКоо»), Отто Карвинен («Кярпят»), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс»), Джерри Туркулайнен, Миска Сииконен (оба — «Ювяскюля»), Ээту Койвистойнен («Лукко»), Ере Иннала («ХПК»), Питер Тийвола («Эссят»), Ахти Оксанен («КооКоо»), Ере Саллинен («ХИФК»), Юкка Пельтола («Таппара»), Алекси Саарела («Лукко»).