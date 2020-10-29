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Объявлен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Объявлен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной Финляндии определился с составом на первый этап Евротура. Юкка Ялонен назвал состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды не вошли игроки Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Сами Раяниеми («Юкурит»), Оскари Сетянен («Лукко»).

Защитники: Алекс Линтуниеми («Ювяскюля»), Лассе Лаппалайнен («КалПа»), Аксель Ринделль («Юкурит»), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Вили Саариярви («Лукко»), Микко Нимеля («Кярпят»), Эльмери Эронен («ХПК»), Яркко Парикка («Илвес»).

Нападающие: Ээмели Суоми («Илвес»), Маркус Нурми («ТПС»), Каспер Бьёркквист («КооКоо»), Отто Карвинен («Кярпят»), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс»), Джерри Туркулайнен, Миска Сииконен (оба — «Ювяскюля»), Ээту Койвистойнен («Лукко»), Ере Иннала («ХПК»), Питер Тийвола («Эссят»), Ахти Оксанен («КооКоо»), Ере Саллинен («ХИФК»), Юкка Пельтола («Таппара»), Алекси Саарела («Лукко»).

Все игроки сборной Финляндии после Кубка Карьяла будут отправлены на карантин
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