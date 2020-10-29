Объявлен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла

Главный тренер сборной Финляндии определился с составом на первый этап Евротура. Юкка Ялонен назвал состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды не вошли игроки Континентальной хоккейной лиги.
Вратари: Сами Раяниеми («Юкурит»), Оскари Сетянен («Лукко»).
Защитники: Алекс Линтуниеми («Ювяскюля»), Лассе Лаппалайнен («КалПа»), Аксель Ринделль («Юкурит»), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Вили Саариярви («Лукко»), Микко Нимеля («Кярпят»), Эльмери Эронен («ХПК»), Яркко Парикка («Илвес»).
Нападающие: Ээмели Суоми («Илвес»), Маркус Нурми («ТПС»), Каспер Бьёркквист («КооКоо»), Отто Карвинен («Кярпят»), Ханнес Бьёрнинен («Пеликанс»), Джерри Туркулайнен, Миска Сииконен (оба — «Ювяскюля»), Ээту Койвистойнен («Лукко»), Ере Иннала («ХПК»), Питер Тийвола («Эссят»), Ахти Оксанен («КооКоо»), Ере Саллинен («ХИФК»), Юкка Пельтола («Таппара»), Алекси Саарела («Лукко»).
- 29 октября 2020
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15