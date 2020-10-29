НХЛ завершила расследование по делу экс-генменеджера «Флориды» Тэллона

Национальная хоккейная лига завершила собственное независимое рассмотрение дела по поводу расистских высказываний со стороны бывшего генерального менеджера «Флориды Пантерз» Дэйла Тэллона. В результате расследования обвинения не были подтверждены.
Ранее в анонимном отчёте сообщалось, что функционер допустил оскорбление на расовой почве во время пребывания «Флориды» в «пузыре» в Торонто. Что именно сказал Тэллон, неизвестно, равно как неизвестно и место, где это якобы было сказано. Отмечается, что уход Тэллона из «Пантерз» не связан с этим событием.
70-летний функционер работал генменеджером «Пантерз» с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3.
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