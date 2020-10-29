Боунесс: у «Далласа» выдался захватывающий путь, однако дело осталось незаконченным
65-летний летний специалист Рик Боунесс прокомментировал своё назначение постоянным главным тренером клуба НХЛ «Даллас Старз».
«Для меня эта команда очень особенная, а проведённое в Эдмонтоне время (в плей-офф Кубка Стэнли) стало для меня уникальным опытом, который я не испытывал никогда в хоккее. У нас выдался захватывающий путь в финал Кубка Стэнли, однако дело осталось незаконченным. И мы с нетерпением ждём, когда сможем продолжить созидание того, что начали», — приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.
Боунесс работает в клубе с 2018 года. На посту главного тренера он заменил Джима Монтгомери, уволенного в декабре 2019 года за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основополагающими ценностями клуба и НХЛ».
Рик Боунесс назначен постоянным главным тренером «Далласа»
- 29 октября 2020
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
Партнерский контент