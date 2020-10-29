Боунесс: у «Далласа» выдался захватывающий путь, однако дело осталось незаконченным

65-летний летний специалист Рик Боунесс прокомментировал своё назначение постоянным главным тренером клуба НХЛ «Даллас Старз».

«Для меня эта команда очень особенная, а проведённое в Эдмонтоне время (в плей-офф Кубка Стэнли) стало для меня уникальным опытом, который я не испытывал никогда в хоккее. У нас выдался захватывающий путь в финал Кубка Стэнли, однако дело осталось незаконченным. И мы с нетерпением ждём, когда сможем продолжить созидание того, что начали», — приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.

Боунесс работает в клубе с 2018 года. На посту главного тренера он заменил Джима Монтгомери, уволенного в декабре 2019 года за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основополагающими ценностями клуба и НХЛ».