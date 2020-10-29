Третьяк: молодая сборная России на Кубке Карьяла — это вызов и для ФХР, и для тренеров

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.

«От лица Федерации хоккея России хочу поблагодарить Ассоциацию хоккея Финляндии, которая предприняла беспрецедентные меры для того, чтобы организовать Кубок Карьяла в этом сезоне. Также мы признательны нашим партнёрам — хоккейным ассоциациям Швеции и Чехии, которые в непростых условиях, связанных с пандемией, делают всё возможное, чтобы их сборные приехали на финский этап Евротура. Наша общая цель — сохранить международный хоккей в это трудное время.

Не секрет, что коронавирус сильно ударил и по нашим сборникам — в КХЛ зафиксировано более 400 случаев заражения, большая часть игроков перенесла болезнь с осложнениями, которые требуют долгого восстановления. Тщательно изучив состояние здоровья кандидатов в сборную, мы приняли решение сформировать национальную команду из молодых игроков, прошедших через систему сборных. Нашей задачей было сформировать боеспособную команду, играющую по передовым хоккейным схемам.

Подчеркну, что это именно национальная сборная. В ней собраны молодые игроки, являющиеся лидерами на сегодняшний день, готовые полностью выкладываться в матчах за команду России. Решение послать на турнир такой молодой состав национальной сборной далось нам непросто. Но в настоящее время мы не можем рисковать здоровьем наших игроков, не полностью восстановившихся после инфекции, последствия которой непредсказуемые и тяжёлые.

Молодая сборная России на Кубке Карьяла — это вызов и для ФХР, и для тренеров, но в первую очередь это вызов и сильнейшая мотивация для самих игроков. Мы уверены, что это послужит на благо как российского, так и мирового хоккея», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.