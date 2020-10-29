Никитин: всё решили нюансы, ЦСКА нашёл в себе силы и вернулся в игру

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Тяжёлая игра, много борьбы было, всё решили нюансы. «Спартак» в большинстве забил два гола, мы не справились с этим. Парни— молодчики: нашли в себе силы и вернулись в игру. Ребята сами среагировали после второй пропущенной шайбы. Есть лидеры, которые должны повести команду. Это хоккей. В овертайме уже кому повезёт.

Поблагодарили ребят за работу и старание. Может, не всё получалось, но у нас достаточно непростой график — где-то не хватает эмоций, но игроки из себя вытаскивают.

В команде «Спартак» играют мастера — взрослые, опытные парни, которые умеют реализовывать свои шансы. В меньшинстве у нас самая большая проблема была с невыбросом шайбы из своей зоны. Нельзя давать таким ребятам несколько шансов подряд — всё очень просто.

Каков статус Голдобина? Коля работает, мы сейчас немного поменяли тренировочный процесс у него. Всё нормально», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.