Никитин: всё решили нюансы, ЦСКА нашёл в себе силы и вернулся в игру

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).
«Тяжёлая игра, много борьбы было, всё решили нюансы. «Спартак» в большинстве забил два гола, мы не справились с этим. Парни— молодчики: нашли в себе силы и вернулись в игру. Ребята сами среагировали после второй пропущенной шайбы. Есть лидеры, которые должны повести команду. Это хоккей. В овертайме уже кому повезёт.
Поблагодарили ребят за работу и старание. Может, не всё получалось, но у нас достаточно непростой график — где-то не хватает эмоций, но игроки из себя вытаскивают.
В команде «Спартак» играют мастера — взрослые, опытные парни, которые умеют реализовывать свои шансы. В меньшинстве у нас самая большая проблема была с невыбросом шайбы из своей зоны. Нельзя давать таким ребятам несколько шансов подряд — всё очень просто.
Каков статус Голдобина? Коля работает, мы сейчас немного поменяли тренировочный процесс у него. Всё нормально», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 29 октября 2020
-
23:27
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:06