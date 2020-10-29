Широков: здорово, что взяли одно очко с ЦСКА. «Спартак» может занести игру в актив

Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Получилась хорошая игра. Боевая, мужская. Качели были и в ту и в другую сторону. Надеюсь, зрителям игра понравилась. Здорово, что взяли одно очко, но плохо, что не удалось завоевать второе. Можно занести эту игру в актив, только поправить огрехи, которые совершили и которые привели к пропущенным шайбам.

Мы тренируем большинство. Здорово, что получается реализовать наигранные комбинации. Каждый день разбираем, смотрим видео, смотрим, как играет соперник, поправляем свою игру. Надеюсь, что она будет улучшаться. Знаем, что неравные составы — это большой ключ к победе.

Сегодня была великолепная поддержка, несмотря на карантинные меры. Хочется сказать всем спасибо. Было приятно играть в такой атмосфере. Показалось, что был полный стадион.

Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на то, что это была игра именно с ЦСКА. Первый раз, когда играл против них, это было что-то. Но сейчас это просто наша работа, так что какого-то специального настроя у меня не было», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.