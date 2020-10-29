Генменеджер «Далласа»: способность Боунесса находить общий язык с игроками незаурядна

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал назначение Рика Боунесса постоянным главным тренером клуба.

«Рик заступил в должность в сложной ситуации, без сомнений стал временным главным тренером и использовал свой уникальный опыт, чтобы успешно провести вторую половину сезона и вывести команду в финал Кубка Стэнли. В плей-офф стало очевидно, что команда стала по-настоящему его. Его способность находить общий язык с игроками и персоналом незаурядна. И благодаря этому возникла ситуация, когда все сражались за него, потому что хотели, чтобы он побеждал», — приводит слова Нилла пресс-служба лиги.

Боунесс работает в клубе с 2018 года. На посту главного тренера он заменил Джима Монтгомери, уволенного в декабре 2019 года за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основополагающими ценностями клуба и НХЛ».