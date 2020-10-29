Шалунов: ЦСКА смог реабилитироваться после пятиминутного удаления и довести дело до победы

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ). В этой встрече у форварда дубль, он забросил победную шайбу в овертайме.

«Получилась хорошая, боевая игра. Мы смогли реабилитироваться после пятиминутного удаления, перевели игру в овертайм и довели дело до победы.

Мой гол в овертайме? Заехали в зону, отдал Окулову. Костя обыграл соперника и отдал мне на дальнюю. Я бросил и попал. Хорошая передача от него получилась», — приводит слова Шалунова пресс-служба клуба.

У «армейского» клуба это третья победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Спартак» в Москве — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 1 ноября.