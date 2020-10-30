Дубник — о «пузырях» в новом сезоне НХЛ: мы не подписывались на такое и не готовы к этому
Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник заявил, что игроки НХЛ будут против возможной организации «пузырей» для проведения сезона-2020/2021 в условиях пандемии коронавируса. С их использованием лига сумела завершить минувший сезон, проведя плей-офф на двух аренах в Эдмонтоне и Торонто.
«Не думаю, что кто-то подпишется на такое ещё на 60 дней или что-то в этом духе. Нет возможности увидеться с семьёй. Это действительно сложно. Не считаю, что парни захотят это сделать или должны быть готовы к этому.
В этом нет необходимости, как показывает пример других лиг. Мы не подписывались на такое и не готовы к этому. Очень много игроков с молодыми семьями, для них это очень тяжело», – цитирует Дубника NBC Sports.
Генменеджер «Миннесоты» — об обмене Дубника: нам нужно двигаться в другом направлении
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