Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубник — о «пузырях» в новом сезоне НХЛ: мы не подписывались на такое и не готовы к этому

Дубник — о «пузырях» в новом сезоне НХЛ: мы не подписывались на такое и не готовы к этому
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник заявил, что игроки НХЛ будут против возможной организации «пузырей» для проведения сезона-2020/2021 в условиях пандемии коронавируса. С их использованием лига сумела завершить минувший сезон, проведя плей-офф на двух аренах в Эдмонтоне и Торонто.

«Не думаю, что кто-то подпишется на такое ещё на 60 дней или что-то в этом духе. Нет возможности увидеться с семьёй. Это действительно сложно. Не считаю, что парни захотят это сделать или должны быть готовы к этому.

В этом нет необходимости, как показывает пример других лиг. Мы не подписывались на такое и не готовы к этому. Очень много игроков с молодыми семьями, для них это очень тяжело», – цитирует Дубника NBC Sports.

Генменеджер «Миннесоты» — об обмене Дубника: нам нужно двигаться в другом направлении
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020