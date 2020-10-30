Хуттунен: клубам КХЛ всё равно, приходят зрители или нет, — всем управляют олигархи

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен критически отозвался о решении КХЛ продолжать сезон в условиях пандемии коронавируса.

«Сезон КХЛ-2020/2021 похож на сломанную раллийную машину. Капот поднят, валит дым, но езда всё равно продолжается. И зритель не знает, радоваться ему или огорчаться. Всё это похоже на фарс. Например, СКА из-за многочисленных случаев заболевания использовал уже 47 игроков и четырёх вратарей. КХЛ не хотела откладывать или отменять матчи, поэтому многие использовали молодёжные составы, это сразу отразилось на результатах. СКА выиграл всего 12 матчей из 22, процент набранных очков упал с 70% до 54%.

В Финляндии клубы терпят бедствие из-за низкой выручки от билетов, но в КХЛ ситуация иная. Клубы никак не зависят от количества болельщиков и проданных билетов. Даже подольский «Витязь» по решению администрации играет в пустом зале. Как сказал наш источник, доходы от продажи билетов в России никогда не были значительными. Цены на билеты низкие, всего несколько евро, а зарплаты хоккеистов огромны. КХЛ полностью зависит от щедрости олигархов, они всем управляют. Если бы СКА играл при полных аншлагах все матчи, это покрыло бы 5-10% его бюджета, а то и меньше, так что им всё равно, приходят зрители или нет.

Как говорит источник, сезон будет продолжаться до самого конца, если не будет тотальных катастроф», — пишет Хуттунен.