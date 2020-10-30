Хуттунен: клубам КХЛ всё равно, приходят зрители или нет, — всем управляют олигархи

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен критически отозвался о решении КХЛ продолжать сезон в условиях пандемии коронавируса.
«Сезон КХЛ-2020/2021 похож на сломанную раллийную машину. Капот поднят, валит дым, но езда всё равно продолжается. И зритель не знает, радоваться ему или огорчаться. Всё это похоже на фарс. Например, СКА из-за многочисленных случаев заболевания использовал уже 47 игроков и четырёх вратарей. КХЛ не хотела откладывать или отменять матчи, поэтому многие использовали молодёжные составы, это сразу отразилось на результатах. СКА выиграл всего 12 матчей из 22, процент набранных очков упал с 70% до 54%.
В Финляндии клубы терпят бедствие из-за низкой выручки от билетов, но в КХЛ ситуация иная. Клубы никак не зависят от количества болельщиков и проданных билетов. Даже подольский «Витязь» по решению администрации играет в пустом зале. Как сказал наш источник, доходы от продажи билетов в России никогда не были значительными. Цены на билеты низкие, всего несколько евро, а зарплаты хоккеистов огромны. КХЛ полностью зависит от щедрости олигархов, они всем управляют. Если бы СКА играл при полных аншлагах все матчи, это покрыло бы 5-10% его бюджета, а то и меньше, так что им всё равно, приходят зрители или нет.
Как говорит источник, сезон будет продолжаться до самого конца, если не будет тотальных катастроф», — пишет Хуттунен.
- 30 октября 2020
-
11:30
-
11:16
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
08:06
-
06:43
- 29 октября 2020
-
23:54
-
23:27
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30