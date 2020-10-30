Iltalehti: КХЛ запрещала «Йокериту» сообщать о положительных тестах на коронавирус

Обозреватели финского издание Iltalehti поделились информацией, как проходит карантин у игроков финского «Йокерита» и как складываются взаимоотношения команды из Хельсинки с КХЛ.
«У «шутов» было зарегистрировано 12 инфицированных хоккеистов, об этом команда рассказала в своём пресс-релизе. Команда вернулась в Финляндию 22 октября после гостевого турне, сначала было четыре положительных результата, затем ещё восемь. В минувший четверг КХЛ запрещала делиться этой информацией, разрешение рассказать об этом поступило от лиги только во второй половине дня в пятницу. Игроки, находящиеся на карантине и имеющий отрицательные тесты, могут вернуться к тренировкам в субботу, 31 октября. В этот же день команда отправится в Череповец на матч с «Северсталью», которая состоится 1 ноября», — отмечают авторы издания.
Стоит отметить, что официальный пресс-релиз, в котором сообщалось о заболевших игроках, появился на сайте «Йокерита» во второй половине дня 23 октября.
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