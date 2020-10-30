«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с сыном Игоря Ларионова
«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с нападающим Игорем Ларионовым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
Ранее Ларионов-младший выступал за петербургский клуб «СКА-Нева», в составе которого провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В середине октября 2020 года сын главного тренера молодёжной сборной России подписал пробный контракт с китайским клубом.
Этот сезон стал дебютным для Ларионова-младшего в КХЛ. В двух матчах регулярного чемпионата Игорь отметился одной результативной передачей при нейтральном показателе полезности и отсутствии штрафного времени. В среднем за матч российский нападающий проводил на льду 11 минут и 4 секунды.
Игорь Ларионов-младший: неплохо сыграл и набрал первое очко в КХЛ, но можно играть сильнее
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