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«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с сыном Игоря Ларионова

«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с сыном Игоря Ларионова
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» заключил полноценный контракт с нападающим Игорем Ларионовым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Ларионов-младший выступал за петербургский клуб «СКА-Нева», в составе которого провёл два матча в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В середине октября 2020 года сын главного тренера молодёжной сборной России подписал пробный контракт с китайским клубом.

Этот сезон стал дебютным для Ларионова-младшего в КХЛ. В двух матчах регулярного чемпионата Игорь отметился одной результативной передачей при нейтральном показателе полезности и отсутствии штрафного времени. В среднем за матч российский нападающий проводил на льду 11 минут и 4 секунды.

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