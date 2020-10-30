Сэлмонд: единственный игрок, которого не хватает сборной Канады, — это Лафренье

Президент Федерации хоккея Канады Том Ренни высказался по поводу возможного включения первого номера драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье в состав молодёжной сборной Канады на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
«У нас были обсуждения с «Рейнджерс», мы хорошо побеседовали с Джеффом Гортоном. Теперь он в курсе нашего графика. Он был восприимчив к идее его участия в турнире, но надеялся, что игрок получит возможность присоединиться к «Рейнджерс» в Нью-Йорке. Мы условились продолжить обсуждение этого вопроса через 10 дней. Мы с уважением относимся к их интересам. Я очень чувствителен к тому факту, что им тоже необходимо его присутствие», – сказал Ренни.
«Первая точка входа в «пузырь» – 16 ноября в Ред-Дире, вторая – 13 декабря в Эдмонтоне. Единственный игрок, которого нам не хватает, – это Лафренье. Если он присоединится к нам позже, то сможет попасть в «пузырь» в Эдмонтоне вместе с другими сборными», – сказал вице-президент федерации Скотт Сэлмонд.
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