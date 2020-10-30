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«Трактор» сыграет с рижским «Динамо» в особой форме. Матч пройдёт в атмосфере Хэллоуина

«Трактор» сыграет с рижским «Динамо» в особой форме. Матч пройдёт в атмосфере Хэллоуина
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» представил форму, в которой команда Анвара Гатиятулина проведёт домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 30 октября, начало — в 17:00 мск. Матч пройдёт в праздничной атмосфере Хэллоуина.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Мистические образы найдут отражение и в предматчевой программе, и в действе на льду», – говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Трактора.

Хэллоуин – праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Отмечается 31 октября.

«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»
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