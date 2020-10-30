Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА выменял у «Нефтехимика» 18-летнего нападающего Грошева

СКА выменял у «Нефтехимика» 18-летнего нападающего Грошева
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Нефтехимик» обменял нападающего Максима Грошева в СКА, получив взамен денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд. За карьеру в лиге нападающий провёл 55 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «-1».

Российский форвард является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года. На минувшем драфте НХЛ Максим был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 85-м номером.

Джокеры КХЛ. Семь игроков, которые могут стать новыми звёздами лиги
В этом списке бывший капитан молодёжной сборной России, надежда Игоря Ларионова на МЧМ-2021 и восходящая звезда омского хоккея.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020