Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал критику со стороны иностранных журналистов решения ФХР отправить на первый этап Евротура молодёжную сборную России.

«Если честно, то я смеюсь над нападками финнов, чехов и шведов в адрес сборной России. Давайте вспомним зимнюю Олимпиаду в Альбервиле образца 1992 года. Те же Каспарайтис, Ковалёв, Жамнов, Коваленко были совсем молодыми ребятами, но это не помешало им выиграть золотые медали в составе Объединённой команды. Может, сборная России выиграет Кубок Карьяла нынешним составом. И что тогда будут говорить наши соперники?



На мой взгляд, со стороны ФХР сделан грамотный и логичный ход. Не будем забывать, что с ребятами поедет главный тренер Игорь Ларионов, который знает о хоккее всё. Игорь – мой давний друг, мы с ним успели поиграть вместе. Нас многое связывает. Рад, что он стал тренером, и желаю ему удачи. Многие его жизненные советы я как более молодой хоккеист воплощал в жизнь.



На Кубок Карьяла едут наши сильнейшие игроки на данный момент. Да, это молодые ребята. Но почти все из них на отличном счету в своих нынешних клубах КХЛ, все они играли с мужиками и дают результат. Так что не надо недооценивать нашу сборную. Это национальная команда России, которая является взрослой по уровню своей игры. Того же Аскарова, Мухамадуллина, Амирова, Чинахова, Подколзина знает весь мир. Это люди, которых выбрали в первом раунде драфта НХЛ. А у финнов, например, нет ни одного игрока из КХЛ. Сплошные ноунеймы, которых никто не знает. Но они почему-то решили указывать нам. Финнам, чехам и шведам нужно следить за собой. Пусть разберутся со своими составами и следят за эпидемиологической обстановкой в своих странах. Она у них намного хуже, чем в России», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Йортикка: Кубок Карьяла — это фарс после того, как Россия послала туда команду до 20 лет