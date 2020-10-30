Бутузов: Якупов сменил команду, начал всё с чистого листа, и полетело
Форвард «Амура» Владимир Бутузов поделился мнением о недавнем пребывании в хабаровском клубе Наиля Якупова, затем обменянного в «Авангард».
«Якупов забил за «Авангард» больше, чем за «Амур». Точно не удивлён. Наиль – мастеровитый игрок, с опытом игры в России и НХЛ. Это точно не последние его голы. В «Амуре» у него, как говорят хоккеисты, просто не пошло. Моментов всегда хватало, но забивать не удавалось. Сейчас он сменил команду, начал всё с чистого листа, и полетело», – цитирует Бутузова пресс-служба КХЛ.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков. После перехода в «Авангард» Наиль провёл три матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.
«Были и гималайские горы, но это уже неважно». Откровенное интервью с Наилем Якуповым
Перешёл в «Авангард», забил гол в дебюте, рассказал о долгах в «Амуре», своей зарплате и переменах в карьере.
- 30 октября 2020
-
14:30
-
14:08
-
13:45
-
13:17
-
13:13
-
13:01
-
12:45
-
12:21
-
11:55
-
11:30
-
11:16
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
08:06
-
06:43
- 29 октября 2020
-
23:54
-
23:27
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
Партнерский контент