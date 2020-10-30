Бутузов: Якупов сменил команду, начал всё с чистого листа, и полетело

Форвард «Амура» Владимир Бутузов поделился мнением о недавнем пребывании в хабаровском клубе Наиля Якупова, затем обменянного в «Авангард».

«Якупов забил за «Авангард» больше, чем за «Амур». Точно не удивлён. Наиль – мастеровитый игрок, с опытом игры в России и НХЛ. Это точно не последние его голы. В «Амуре» у него, как говорят хоккеисты, просто не пошло. Моментов всегда хватало, но забивать не удавалось. Сейчас он сменил команду, начал всё с чистого листа, и полетело», – цитирует Бутузова пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков. После перехода в «Авангард» Наиль провёл три матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами.