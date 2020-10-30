Прибыльский: хочу играть за родное «Динамо» с великой историей, а не просто отбывать номер

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал о своём стиле игры и обозначил карьерные цели.
«У любого защитника должны быть развиты такие качества, как хладнокровие, сила воли и психологическая устойчивость. Я настойчивый и коммуникабельный и ещё люблю пошутить: это помогает найти общий язык с любым человеком. Мне кажется, защитники более универсальные игроки — могут сыграть и в атаке, и обороне. Моя задача — отделить соперника от шайбы, прижать его так, чтобы он выключился из игры на некоторое время, и отобрать шайбу, чтобы начать атаку.
Я родился в Москве, в самом центре — на Пушкинской. Самым значимым для меня местом в Москве является арена в Петровском парке. Мне хочется стать элитным защитником и играть в первой паре, чтобы моя семья гордилась мной. Не просто кататься и отбывать номер, а играть за родной клуб «Динамо» с великой историей», — цитирует Прибыльского пресс-служба КХЛ.
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