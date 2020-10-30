Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер вратарей «Ак Барса»: большое удовольствие работать с такими талантами в нашем клубе

Тренер вратарей «Ак Барса»: большое удовольствие работать с такими талантами в нашем клубе
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей «Ак Барса» Яакко Валкама поделился мнением о молодых голкиперах команды – Амире Мифтахове и Артуре Ахтямове.

«Большое удовольствие работать с такими талантами в нашем клубе. Если они продолжат работать так же, как сейчас, у них большое будущее. Мы поможем и поддержим их, но не сможем сделать за них всю работу. Всё зависит от них самих. Радует, что они оба трудолюбивы.

Амир уже два года провёл в системе «Ак Барса». Артур в то же время проводил в этом сезоне первые матчи во взрослом хоккее. Всегда есть куда расти, но в целом я доволен их игрой. Они оба заряжены и горят желанием. Это самое главное. Через сколько времени они станут голкиперами топ-уровня? Не могу назвать точный срок, но это вопрос ближайшего времени. Если они будут работать, то, уверен, получат свой шанс», — цитирует Валкама «Спорт Бизнес Online».

Зацепились за шанс. 10 молодых игроков КХЛ, ворвавшихся в этот сезон
В будущем звёзды НХЛ, а в настоящем – надежды российских клубов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020