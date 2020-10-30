Тренер вратарей «Ак Барса»: большое удовольствие работать с такими талантами в нашем клубе

Тренер вратарей «Ак Барса» Яакко Валкама поделился мнением о молодых голкиперах команды – Амире Мифтахове и Артуре Ахтямове.

«Большое удовольствие работать с такими талантами в нашем клубе. Если они продолжат работать так же, как сейчас, у них большое будущее. Мы поможем и поддержим их, но не сможем сделать за них всю работу. Всё зависит от них самих. Радует, что они оба трудолюбивы.

Амир уже два года провёл в системе «Ак Барса». Артур в то же время проводил в этом сезоне первые матчи во взрослом хоккее. Всегда есть куда расти, но в целом я доволен их игрой. Они оба заряжены и горят желанием. Это самое главное. Через сколько времени они станут голкиперами топ-уровня? Не могу назвать точный срок, но это вопрос ближайшего времени. Если они будут работать, то, уверен, получат свой шанс», — цитирует Валкама «Спорт Бизнес Online».