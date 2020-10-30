Мухамадуллин пропустит встречу с «Металлургом», Коледов и Семёнов заявлены на матч

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



В заявку команды вернулись голкипер Александр Скрынник и защитники Павел Коледов и Алексей Семёнов. Встречу пропустят вратарь Даниил Тарасов, а также игроки обороны Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Коробов. Форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв, заработавшие с «Локомотивом» (0:5) показатель полезности «-3», пропустят второй матч кряду.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бирюков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Панин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Башкиров;

Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;

Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.

Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.



Место в воротах займёт Юха Метсола. Александр Скрынник будет его сменщиком.