Мухамадуллин пропустит встречу с «Металлургом», Коледов и Семёнов заявлены на матч
Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В заявку команды вернулись голкипер Александр Скрынник и защитники Павел Коледов и Алексей Семёнов. Встречу пропустят вратарь Даниил Тарасов, а также игроки обороны Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Коробов. Форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв, заработавшие с «Локомотивом» (0:5) показатель полезности «-3», пропустят второй матч кряду.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Бирюков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
- Панин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Башкиров;
- Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;
- Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.
Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.
Место в воротах займёт Юха Метсола. Александр Скрынник будет его сменщиком.
«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»
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