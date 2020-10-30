Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мухамадуллин пропустит встречу с «Металлургом», Коледов и Семёнов заявлены на матч

Мухамадуллин пропустит встречу с «Металлургом», Коледов и Семёнов заявлены на матч
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В заявку команды вернулись голкипер Александр Скрынник и защитники Павел Коледов и Алексей Семёнов. Встречу пропустят вратарь Даниил Тарасов, а также игроки обороны Шакир Мухамадуллин и Дмитрий Коробов. Форварды Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв, заработавшие с «Локомотивом» (0:5) показатель полезности «-3», пропустят второй матч кряду.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Бирюков — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Панин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Башкиров;
  • Алексеев — Лисовец, Хохряков — Картаев — Баранов;
  • Коробов, Солодухин — Пименов — Жарков.

Дополнительным форвардом станет Родион Амиров.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Александр Скрынник будет его сменщиком.

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, в Уфе обыграв «Амур»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020