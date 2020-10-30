Прохоркин: с «Салаватом» важно не переходить на игру в «бразильский хоккей»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин выразил мнение, что для «Магнитки» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» является главным не переходить на игру в «бразильский хоккей».



«Салават» — очень атакующая команда, любит играть в открытый хоккей. С ними главное не переходить на игру в «бразильский хоккей», потому что они очень хороши в этом деле и всё может закончиться не очень удачно. Можно выиграть 5:4, но и проиграть 5:6. Они любят в такой опасный хоккей играть», — сказал Прохоркин, запись интервью которого представлена на официальном канале магнитогорцев в YouTube.



Встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

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