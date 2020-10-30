Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прохоркин: с «Салаватом» важно не переходить на игру в «бразильский хоккей»

Прохоркин: с «Салаватом» важно не переходить на игру в «бразильский хоккей»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин выразил мнение, что для «Магнитки» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» является главным не переходить на игру в «бразильский хоккей».

«Салават» — очень атакующая команда, любит играть в открытый хоккей. С ними главное не переходить на игру в «бразильский хоккей», потому что они очень хороши в этом деле и всё может закончиться не очень удачно. Можно выиграть 5:4, но и проиграть 5:6. Они любят в такой опасный хоккей играть», — сказал Прохоркин, запись интервью которого представлена на официальном канале магнитогорцев в YouTube.

Встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020