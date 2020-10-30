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Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский вернётся в строй после паузы на Евротур

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский вернётся в строй после паузы на Евротур
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский сможет принять участие в матчах КХЛ после паузы, связанной с матчами сборных.

«Вишневский сможет вернуться после паузы. У него сильный ушиб, травма нижней части тела», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Напомним, что Вишневский не сыграл во встрече с московским ЦСКА вчера, 29 октября, поскольку получил травму на тренировке. «Армейцы» одержали победу в овертайме со счётом 3:2. Победную шайбу забросил Максим Шалунов.

В текущем сезоне КХЛ 30-летний защитник принял участие в 20 матчах, забросив две шайбы и отдав шесть результативных передач. До паузы красно-белые 1 ноября сыграют с «Авангардом» дома, следующий матч проведут 10 ноября с ЦСКА в гостях.

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