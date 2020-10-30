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Рижское «Динамо» за шесть секунд пропустило две шайбы в меньшинстве

Рижское «Динамо» за шесть секунд пропустило две шайбы в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» забросил две шайбы в меньшинстве в разницей в шесть секунд. Это произошло во встрече регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

При счёте 1:1 на 18-й минуте нападающий рижан Алексей Бывальцев был удалён за неправильную атаку. Спустя минуту челябинцы оказались в зоне «Динамо». Игрок «Трактора» бросил, Эрик Витолс отбил шайбу, но подоспевший на добивание Вячеслав Основин всё-таки смог поразить ворота. Затем челябинцы выиграли вбрасывание, шайбу подхватил Сергей Телегин, бросивший из своей зоны. Витолс оказался не готов к броску и пропустил вторую шайбу за шесть секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После шайбы Телегина Витолс был заменён на Александра Лазушина.

К началу первого периода счёт 3:1 в пользу челябинцев.

Защитник «Трактора» Сергей Телегин забросил шайбу из своей зоны
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