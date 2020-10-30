«Торонто» подписал двухлетний контракт с вратарём Хатчинсоном на $ 1,45 млн
«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с 30-летним голкипером Майклом Хатчинсоном, сообщает TSN.
Отмечается, что стороны согласовали двухлетний контракт на общую сумму $ 1,45 млн. В среднем за сезон канадский вратарь будет получать $ 725 тыс.
Предыдущий сезон Хатчинсон провёл в «Колорадо Эвеланш». Голкипер принял участие в одной встрече регулярного чемпионата НХЛ, одержав в нём победу и пропустив всего одну шайбу при коэффициенте надёжности 1.00 и 94,4% отражённых бросков. Кроме того канадец отыграл 4 матча плей-офф. Коэффициент надёжности составил 2,75, процент отражённых бросков — 91.
Хатчинсон уже выступал за «Торонто». Он перешёл в «Мэйпл Лифс» в сезоне-2018/2019. В ходе сезона-2019/2020 вратарь был обменян в «Колорадо».
Илья Михеев достиг договорённости о продлении контракта с «Торонто»
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