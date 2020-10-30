Вратарь «Магнитки» Носов был заменён на Загидулина в ходе матча с «Салаватом»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Глеб Носов был заменён в ходе матча с уфимским «Салаватом Юлаевым». Вместо него вышел Артём Загидулин.



На 30-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Салавата» игрок уфимского клуба перехватил передачу в своей зоне и уже в падении сделал пас за спину — в сторону ворот магнитогорцев. Маннинен подхватил шайбу, вошёл в зону и сделал перевод на левый край, Ларсен в касание отдал на пятак, а Гранлунд в ближнем бою переиграл Носова. После этого тренерский штаб принял решение заменить голкипера на Загидулина.

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Примечательно, что в предыдущей встрече с «Сибирью» (0:3) Загидулина заменили на Носова на 37-й минуте.