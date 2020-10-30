«Магнитка» потерпела третье поражение кряду, проиграв «Салавату». У Гранлунда — дубль

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 4:1.
Уже на третьей минуте Маркус Гранлунд с передачи Теэму Хартикайнена вывел уфимцев вперёд. В середине второго игрового отрезка Гранлунд оформил дубль. Ему ассистировали Филип Ларсен и Сакари Маннинен. После этого вратарь магнитогорцев Глеб Носов был заменён на Артёма Загидулина. Спустя три минуты Андрей Нестрашил с передач Тейлора Бека и Егора Мартынова сократил отставание. Однако спустя всего шесть секунд после старта третьего периода Хартикайнен вновь восстановил разрыв в счёте. Спустя четыре минуты Маннинен довёл счёт до крупного.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Салават» проведёт с «Куньлунь Ред Стар». «Металлург» сыграет с «Трактором». Оба матча состоятся 1 ноября.
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